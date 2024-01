bluebird bio Aktie: Lieber erstmal halten!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Bluebird Bio-Aktie stattgefunden. Davon waren 3 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht". Das ergibt zusammengefasst ein "Neutral"-Rating für die Bluebird Bio-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Bluebird Bio. Die durchschnittliche Kursziel-Bewertung der Analysten beträgt 5,84 USD, was einem Aufwärtspotential von 323,33 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 1,38 USD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, zeigt für Bluebird Bio einen RSI von 90,08, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 68,12 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Bluebird Bio liegt bei 0 Prozent, was 2,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,48 Prozent in der Biotechnologie-Branche liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde bei Bluebird Bio eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einer Gesamteinschätzung des langfristigen Stimmungsbilds als "Gut" führt.