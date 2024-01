bluebird bio Aktie: In Lauerstellung

Bluebird Bio, ein Unternehmen aus der Biotechnologie-Branche, weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,49 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Bluebird Bio in den letzten 12 Monaten eine Performance von -81,93 Prozent, während ähnliche Aktien in der Branche im Durchschnitt um 20,23 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -102,17 Prozent im Branchenvergleich. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite bei 25 Prozent im letzten Jahr, wobei Bluebird Bio 106,94 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für das Unternehmen.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Bluebird Bio-Aktie einen Wert von 41,03 für RSI7 und 67,3 für RSI25, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit als neutral eingestuft wird. In den letzten zwölf Monaten erhielt das Unternehmen insgesamt 7 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist, bestehend aus 3 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen. Auf kurzfristiger Basis ergaben qualifizierte Analysen eine Gesamteinschätzung von "Neutral". Die durchschnittliche Kursprognose sieht ein Aufwärtspotential von 242,99 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Bluebird Bio daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die aktuellen Werte und Bewertungen weisen darauf hin, dass Bluebird Bio momentan unterdurchschnittliche Leistungen in Bezug auf Dividendenrendite, Aktienkursperformance und Analysteneinschätzung aufweist. Anleger sollten diese Informationen bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.