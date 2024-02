bluebird bio Aktie: Knallt es bald?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bluebird Bio-Aktie neutral eingestuft ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Bluebird Bio-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 70,73, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 62,68, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des Relative Strength Indikators als "Schlecht" eingestuft.

Die Analysten haben in den vergangenen zwölf Monaten ihr Rating für die Bluebird Bio-Aktie abgegeben. Dabei gibt es 3 positive, 3 neutrale und 1 negative Einstufung, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Auch in jüngeren Berichten kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung, was das Rating für das Bluebird Bio-Wertpapier aus dem letzten Monat als "Neutral" kennzeichnet. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 4,3 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 330,25 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit aus der Bewertung von Analysten für die Bluebird Bio-Aktie die Einschätzung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen zeigt, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als negativ einzustufen ist.

In technischer Hinsicht ist die Bluebird Bio-Aktie aktuell -56,52 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum entsprechenden Durchschnitt -68,65 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet.