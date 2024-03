bluebird bio Aktie: Ist es vollbracht?

Die Analysten schätzen die Aktie der Bluebird Bio auf langfristiger Basis als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, lagen 2 positive, 3 neutrale und 1 negative Einschätzung vor. Im letzten Monat gab es keine Updates von den Analysten zu Bluebird Bio. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 4,3 USD, was einer Erwartung von 196,72 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 1,45 USD liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Biotechnologie-Branche hat Bluebird Bio in den letzten 12 Monaten eine Performance von -82,73 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien in dieser Branche um -5,17 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Bluebird Bio im Branchenvergleich um -77,56 Prozent unterperformt hat. Der Gesundheitspflege-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,7 Prozent im letzten Jahr, und Bluebird Bio lag 81,03 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividende zeigt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs bei Bluebird Bio, was einer negativen Differenz von -2,51 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Biotechnologie-Branche entspricht. Aus diesem Grund erhält Bluebird Bio von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Bluebird Bio liegt der RSI7 aktuell bei 50,47 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,01, was bedeutet, dass die Aktie auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Bluebird Bio-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.