bluebird bio Aktie: Füße still halten!

Die Diskussionen über Bluebird Bio in den sozialen Medien spiegeln deutliche Signale über die Einschätzungen und Stimmungen rund um das Unternehmen wider. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen und Kommentare gehäuft. Auch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein, basierend auf der Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bluebird Bio-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -57,35 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 1,45 USD. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 3 USD, was zu einer Abweichung von -51,67 Prozent führt und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie führt.

In Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich ein Wert von 43,59, was auf eine "Neutral"-Situation hindeutet. Der RSI25 für die Bluebird Bio liegt bei 67, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hinweist. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" weist Bluebird Bio mit einer Rendite von -57,53 Prozent eine deutliche Unterperformance von mehr als 69 Prozent auf. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche, die eine mittlere Rendite von 9,15 Prozent in den vergangenen 12 Monaten verzeichnete, liegt Bluebird Bio mit 66,68 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.