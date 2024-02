bluebird bio Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Bluebird Bio diskutiert, wie aus dem Anleger-Sentiment hervorgeht. An zehn Tagen überwogen vor allem positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussionen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führte.

Hingegen weist Bluebird Bio eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Biotechnologie" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent, wodurch die Aktie im Vergleich als eher unrentabel eingestuft wird. Die Redaktion gibt daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Bluebird Bio derzeit bei 3,02 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 1,1 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -63,58 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1,57 USD, was einer Distanz von -29,94 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Aktie mit "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" erzielte die Bluebird Bio im vergangenen Jahr eine Rendite von -82,73 Prozent, was 76,86 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Biotechnologie" beträgt -9,68 Prozent, wobei die Bluebird Bio aktuell um 73,05 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.