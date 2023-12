bluebird bio Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Weitere Suchergebnisse zu "Lenovo Group":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Bluebird Bio ergibt die Analyse des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis unterschiedliche Ergebnisse. Der RSI7 liegt aktuell bei 85,34 Punkten, was auf eine Überkauftheit des Wertpapiers hindeutet. Daher erhält Bluebird Bio eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 hingegen liegt bei 60,76, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" hat Bluebird Bio im vergangenen Jahr eine Rendite von -57,53 Prozent erzielt, was 70,12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Biotechnologie-Aktien beträgt 20,2 Prozent, und Bluebird Bio liegt aktuell 77,73 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für das Sentiment und den Buzz rund um Bluebird Bio führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Schlecht" einstuft.

Analysten haben Bluebird Bio in den letzten zwölf Monaten mit 3 guten, 3 neutralen und 1 schlechten Bewertungen eingestuft, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 5,84 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 317,29 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Einschätzung der Analysten wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.