bluebird bio Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist daher ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Bluebird Bio-Aktie weist der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 75 auf, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Im Vergleich dazu beträgt der RSI auf 25-Tage-Basis 40,09, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Einschätzung der Stimmung in Bezug auf die Bluebird Bio-Aktie basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der öffentlichen Meinung. Analysen sozialer Plattformen zeigten, dass überwiegend negative Kommentare über die Aktie gemacht wurden, und in den letzten beiden Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. Aufgrund dessen wird die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Bluebird Bio-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" eine Rendite von -82,73 Prozent erzielt hat, was mehr als 82 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Biotechnologie"-Branche liegt die mittlere Rendite bei -4,14 Prozent, und auch hier schneidet Bluebird Bio mit 78,59 Prozent deutlich schlechter ab. Aufgrund der Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Bluebird Bio-Aktie ist neutral, mit insgesamt 2 positiven, 3 neutralen und 1 negativen Bewertungen. Es gab keine aktuellen Analystenupdates in den letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 4,3 USD, was eine zukünftige Performance von 218,7 Prozent bedeuten würde. Somit erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der Analysteneinschätzung.