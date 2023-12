bluebird bio Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die Bluebird Bio-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 3,62 USD für den Schlusskurs erreicht. Allerdings lag der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 2,79 USD, was einem Unterschied von -22,93 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,29 USD liegt mit einem Unterschied von -15,2 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung rund um die Bluebird Bio-Aktie ist ebenfalls überwiegend negativ, wie aus der Analyse von Kommentaren und Befunden auf sozialen Plattformen hervorgeht. In den vergangenen zwei Tagen wurden vor allem negative Themen diskutiert. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie eine weitere "Schlecht"-Einstufung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Bluebird Bio-Aktie mit einer Rendite von -45,57 Prozent im vergangenen Jahr um 105,28 Prozent unter dem Durchschnitt. In der Branche Biotechnologie liegt die Aktie sogar um 138,51 Prozent unter der mittleren jährlichen Rendite. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Bluebird Bio-Aktie insgesamt 7 Analystenbewertungen, die sich zu einer durchschnittlichen Bewertung von "Neutral" zusammensetzen. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 109,39 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält die Bluebird Bio-Aktie demnach eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf den Analysteneinschätzungen.