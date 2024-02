bluebird bio Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Bluebird Bio-Aktie wurde in den letzten zwölf Monaten von 7 Analysten bewertet. Von diesen Bewertungen waren 3 "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht", was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier führte. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten ergaben einen Wert von 4,3 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 244,2 Prozent steigen könnte. Daher wurde die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erzielte Bluebird Bio in den vergangenen Monaten eine "Neutral"-Einstufung. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

Im Vergleich zur Gesundheitspflege-Branche erzielte die Bluebird Bio-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -82,73 Prozent, was 78,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Biotechnologiebranche liegt die Aktie ebenfalls unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Bluebird Bio-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Sowohl der GD200 als auch der GD50 deuten darauf hin, dass die Aktie unter ihrem Trendsignal liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.