bluebird bio Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bluebird Bio-Aktie beträgt aktuell 41, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 62,33 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für Bluebird Bio.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs der Bluebird Bio-Aktie mit 1,02 USD nun -38,18 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -66,45 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" für die Aktie führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Bluebird Bio mit einer Rendite von -82,73 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" um mehr als 77 Prozent darunter liegt. In der "Biotechnologie"-Branche beträgt die mittlere Rendite der vergangenen 12 Monate -10,86 Prozent, wobei Bluebird Bio mit 71,87 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Hierbei zeigt Bluebird Bio interessante Ausprägungen, wie eine starke Veränderung in der Diskussionsintensität und eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung für die Bluebird Bio-Aktie in Bezug auf den RSI, die technische Analyse, den Branchenvergleich Aktienkurs sowie das Sentiment und Buzz.