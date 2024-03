bluebird bio Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der aktuelle RSI-Wert für Bluebird Bio beträgt 53,85, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 41, was ebenfalls als neutral angesehen wird. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Einstufung des RSI für die Aktie.

Analytiker haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 3 neutrale und 1 negative Einschätzung für Bluebird Bio abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "neutralen" Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates für das Unternehmen vor. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 4,30 USD. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie um 202,99 Prozent steigen könnte, was als "gut" bewertet wird.

Die Dividendenrendite für die Bluebird Bio-Aktie beträgt derzeit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Biotechnologie, was einen geringeren Ertrag von 2,72 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Bluebird Bio ist insgesamt besonders negativ. In den Kommentaren der letzten zwei Wochen überwogen die negativen Themen, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung der Anlegerstimmung führt. Daher wird die Anlegerstimmung als "schlecht" bewertet.