bluebird bio Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Der Aktienkurs von Bluebird Bio hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -81,93 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Biotechnologie-Branche einem Rückgang um 82,26 Prozent entspricht. Im Gesundheitspflege-Sektor lag die mittlere Rendite bei 10,53 Prozent, was bedeutet, dass Bluebird Bio um 92,46 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erzielt das Unternehmen daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral. Allerdings wurde überwiegend negativ über das Unternehmen Bluebird Bio gesprochen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt einen Wert von 64,86, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Für den RSI25 liegt der Wert bei 71, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung des RSI als "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Bluebird Bio von 1,26 USD eine Entfernung von -61,59 Prozent vom GD200 (3,28 USD) und von -52,99 Prozent vom GD50 (2,68 USD). Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Aktienkurses als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung des Aktienkurses von Bluebird Bio aufgrund der Unterperformance im Branchen- und Sektorvergleich, der neutralen Stimmungslage der Anleger und der technischen Analyse.