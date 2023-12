bluebird bio Aktie: Aufgepasst!

Die Biotechnologie-Aktie Bluebird Bio weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie laut einer Analyse zu einem unrentablen Investment im Vergleich zur Branche und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Bluebird Bio in den letzten Wochen deutlich verbessert. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Bluebird Bio eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse der Bluebird Bio-Aktie ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 3,45 USD im Vergleich zum aktuellen Kurs von 1,38 USD eine Abweichung von -60 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 3,09 USD deutlich über dem aktuellen Schlusskurs (-55,34 Prozent Abweichung), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 90,08, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 68,12, was wiederum zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt somit zu einem Rating "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Bluebird Bio derzeit aus verschiedenen Perspektiven betrachtet eher negativ bewertet wird und als unrentables Investment gilt.