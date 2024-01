bluebird bio Aktie: Anleger aufgepasst!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 3 positive, 4 neutrale und 1 negative Einschätzungen für Bluebird Bio abgegeben, was im Durchschnitt einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Auch die jüngste Bewertung für die Aktie ergab eine durchschnittliche Empfehlung von "Neutral" (0 positive, 2 neutrale, 0 negative). Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 5,04 USD, was einem potenziellen Anstieg von 262,73 Prozent vom letzten Schlusskurs (1,39 USD) entspricht und somit als "positive" Empfehlung gilt. Insgesamt wird die Bluebird Bio-Aktie von den Analysten als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Bluebird Bio beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 61,76 Punkte, was auf eine "neutrale" Einstufung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 72,95, was darauf hinweist, dass Bluebird Bio überkauft ist und daher als "negative" Bewertung eingestuft wird.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Bluebird Bio-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,29 USD. Der letzte Schlusskurs (1,39 USD) weicht somit um -57,75 Prozent ab, was zu einer "negativen" Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (2,72 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs und wird daher ebenfalls als "negativ" bewertet.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Bluebird Bio in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie als "neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "neutral" eingestuft.