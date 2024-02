bluebird bio Aktie: Alles völlig egal!

Die Analystenbewertung für Bluebird Bio zeigt eine neutrale Einschätzung aufgrund von 3 Käufen, 3 Neutralbewertungen und 1 schlechten Bewertung in den letzten 12 Monaten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 4,3 USD, was einem potenziellen Anstieg um 291,14 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie mit "Gut" bewertet.

Das Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation für Bluebird Bio zeigt kaum Veränderungen in den letzten Wochen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen zu Bluebird Bio diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen positive Themen, was die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Bluebird Bio zeigt einen neutralen Wert von 44,19, was auf eine ausgeglichene Marktlage hindeutet. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des RSI mit "Neutral" bewertet.