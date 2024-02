biote Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die technische Analyse zeigt, dass die Biote-Aktie derzeit in einem Abwärtstrend ist. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs. Der langfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 5,44 USD, während der letzte Schlusskurs bei 3,97 USD liegt, was einer Abweichung von -27,02 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 4,65 USD unter dem letzten Schlusskurs (-14,62 Prozent). Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die Biote-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Biote diskutiert wurde. An sechs Tagen überwog eine positive Kommunikation, während an zwei Tagen negative Themen vorherrschten. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Daher erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung rund um Biote in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist ebenfalls unauffällig. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Biote-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 47,54, was eine "Neutral"-Empfehlung bedeutet, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 62,32 aufweist und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.