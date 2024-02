biote Aktie: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Die Biote-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, um ihren aktuellen Trend zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt 5,4 USD, während der letzte Schlusskurs bei 4,66 USD liegt, was einem Unterschied von -13,7 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (4,59 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,53 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Biote liegt bei 32,57, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 49 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Zusammenfassend erhält die Biote-Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Laut den Bewertungen von 1 Analysten in den letzten zwölf Monaten erhält die Biote-Aktie durchschnittlich ein "Gut"-Rating. Die aktuelle Empfehlung liegt ebenfalls bei "Gut", basierend auf einem durchschnittlichen Kursziel von 6,55 USD, was einem potenziellen Anstieg um 40,56 Prozent vom letzten Schlusskurs von 4,66 USD entspricht.

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Biote-Aktie in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die kürzlich diskutierten Themen deuten darauf hin, dass die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Biote-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung basierend auf der Anleger-Stimmung.