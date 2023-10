bilstein group modelliert Logistiknetz mit PSIglobal / Höhere Transparenz und mehr Nachhaltigkeit in der Supply Chain

Berlin (ots) -Die PSI Logistics GmbH hat die Software zur Analyse, Planung und Optimierung von Lieferketten PSIglobal 2.7 an die bilstein group ausgeliefert. Auf Basis eines digitalen Zwillings lässt sich neben einer höheren Transparenz und Nachhaltigkeit in der Supply Chain ein verbesserter Servicegrad erzielen.Als Lieferant und Hersteller von Pkw- und Nkw-Ersatzteilen hat sich die bilstein group insbesondere aufgrund der leistungsstarken Algorithmen zur Handhabung großer Datenmengen für PSIglobal entschieden. Zudem waren die hohe Flexibilität und Möglichkeiten bei der Modellierung des Logistiknetzes ausschlaggebend.Darüber hinaus kann mit dem in PSIglobal integrierten Logistiknetz-Routing eine Optimierung der Warenströme über die gesamte Supply Chain und somit über sämtliche Transportstufen durchgeführt werden. Serviceoptimierte und emissionseffiziente Belieferungen der Zielmärkte können ausgehend von einer mehrstufigen Lagerstruktur unter Berücksichtigung diverser Produktgruppen und Sendungstypen über einen digitalen Zwilling ermittelt werden. PSIglobal ermöglicht durch integrierte Berechnungsfunktionen den CO2-Fußabdruck zu reduzieren und unterstützt zudem den Aufbau eines zukunftsfähigen Supply Chain Managements.Schwerpunktmäßig wurde PSIglobal zunächst für den Aufbau eines Logistiknetz-Routings in Frankreich und Deutschland genutzt. Dieses Konzept wird nun schrittweise auch auf weitere Absatz- und Beschaffungsmärkte ausgerollt.Unter dem Dach der bilstein group vereint Ferdinand Bilstein die bekannten Produktmarken febi, SWAG und Blue Print. Insgesamt bietet die bilstein group mehr als 70.000 verschiedene technische Verschleißteile für die professionelle Fahrzeugreparatur. Die international agierende Unternehmensgruppe liefert ihre Produkte in über 170 Länder. www.bilsteingroup.comDer PSI-Konzern entwickelt Softwareprodukte zur Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrieunternehmen (Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). Als unabhängiger Softwarehersteller ist PSI seit 1969 Technologieführer für Prozesssteuerungssysteme, die durch die Kombination von KI-Methoden mit industriell bewährten Optimierungsverfahren für eine nachhaltige Energieversorgung, Mobilität und Produktion sorgen. Die innovativen Branchenprodukte werden sowohl direkt als auch über den cloudbasierten PSI App Store vertrieben. www.psi.dePressekontakt:PSI Software SEBozana MatejcekKonzernpressereferentinDircksenstraße 42-4410178 BerlinDeutschlandTel. +49 30 2801-2762E-Mail: bmatejcek@psi.deOriginal-Content von: PSI AG, übermittelt durch news aktuell