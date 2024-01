biOasis Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bioasis-Aktie zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (Wert: 33) als auch der 25-Tage-RSI (Wert: 47,83) bestätigen diese Einschätzung und führen zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für Bioasis.

Die Stimmung rund um die Bioasis-Aktie wird durch soziale Plattformen beeinflusst, wobei die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ ist. Allerdings wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung führt.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Bioasis in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Branche Biotechnologie schüttet Bioasis eine niedrigere Dividende von 0 % aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.