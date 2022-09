Die bevorzugte Inflationszahl der Fed kommt am Freitag: PCE-Vorschau

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Ein wichtiger Inflationswert für die US-Notenbank steht am kommenden Freitag an: Das Bureau of Economic Analysis wird den Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) für August veröffentlichen. Was Sie wissen sollten:Der PCE-Preisindex ist der bevorzugte Inflationsindikator der US-Notenbank. Er wird monatlich veröffentlicht und zeigt Veränderungen bei den Preisen für Waren und Dienstleistungen an, die von den Verbrauchern in den USA… Hier weiterlesen