Die besten Solar-Aktien im September 2022

Die Solar-Aktien profitieren deutlich von den weltweiten Bemühungen, zunehmend in erneuerbare Energien zu investieren. Der Krieg in der Ukraine mit den darauffolgenden Sanktionen gegen den Aggressor Russland haben diesem Boom nochmals merklich Aufschwung verliehen. Trotz dieser eigentlich positiven Rahmendaten kam es in den vergangenen Jahren zu zahlreichen Pleiten in der Branche. Vor allem die europäischen Hersteller waren betroffen. Der Preisdruck… Hier weiterlesen