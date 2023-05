Die besten Immobilienprofis der Branche: Die Gewinner des Deutschen Immobilienpreises 2023 stehen fest

Nürnberg (ots) -- Die Immobilienbranche kürte ihre besten Unternehmen auf dem Deutschen Immobilienpreis 2023- 7 von der hochkarätigen Fachjury verliehene Trophäen und ein Publikumspreis wurden im Rahmen einer feierlichen Gala in der Altonaer Fischauktionshalle überreicht- Über 500 geladene Gäste aus Wirtschaft, Politik und Presse feiern die Verleihung des Deutschen Immobilienpreises erstmalig vor Ort- Foto-Impressionen der Gala unter www.deutscher-immobilienpreis.deÜber 500 geladene Gäste aus Industrie, Politik und Presse feierten auf dem Deutschen Immobilienpreis 2023 die besten Immobilienprofis Deutschlands. Auf einer Abend-Gala in der Altonaer Fischauktionshalle wurden am 25. Mai insgesamt 8 Trophäen verliehen. Eine neutrale Fachjury hatte am Vortag in 7 Kategorien die Sieger aus insgesamt 20 Nominierten gewählt. Der Gewinner in der 8. Kategorie wurde in einem Online-Publikums-Voting bestimmt."Ein herzlicher Glückwunsch an alle Gewinner des Deutschen Immobilienpreises 2023! Sie haben sich in einem äußerst starken Bewerberfeld mit innovativen und spannenden Immobilienprojekten durchsetzen können", sagt Sandra Zipp, Managing Director & Vice President Marketing & Communications von immowelt. "Dass die Trophäen in diesem Jahr endlich im Rahmen einer stilvollen Gala übergeben werden konnten, hat mich besonders gefreut. So haben die Sieger die angemessene Bühne bekommen, die ihnen gebührt."Die Gewinner des Deutschen Immobilienpreises 2023- Local Hero: Das Finanzhaus Immobilien Philipp Frank- Makler des Jahres: Bricks & Mortar Immobilien GmbH- Branchen-Pionier: PAUL Tech AG- Best Brand: Landmarken AG- Green Project: ASSIDUUS Development GmbH- Property Management: KRASEMANN Immobilien Management GmbH- Newcomer des Jahres (neu): Valesa GmbH- Haus der Herzen: Country Holzhaus von Finnlog Deutschland GmbHStilvolle Gala mit prominenten GästenÜber 500 geladene Gäste aus Industrie, Politik und Presse wohnten der Preisverleihung in der Fischauktionshalle in Hamburg bei. Eröffnet wurde die Gala mit einer Rede von Julian Deutz, Vorstand der Axel Springer SE. Unter den hochkarätigen Gästen waren Führungspersönlichkeiten und Entscheider großer Wohnungsgesellschaften, Projektentwickler, Maklerbüros und IT-Firmen. So waren unter anderem Carolin Hegenbarth (Bundesgeschäftsführerin Immobilienverband Deutschland IVD) und Sebastian Czaja (Mitglied im Bundesvorstand der FDP & stellv. Landesvorsitzender der FDP Berlin), Oliver Wittke (Hauptgeschäftsführer ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V.) der Einladung gefolgt.Fotos mit Impressionen der Preisverleihung für Presseberichterstattung finden Sie fortlaufend aktualisiert unter www.deutscher-immobilienpreis.de.(Bildrechte Pressewand: "Foto: Patrick Rohde"; Bildrechte Gala: "Foto: Malte Dibbern")Geballte Kompetenz in der 11-köpfigen JuryFür den diesjährigen, insgesamt dritten Deutschen Immobilienpreis war die unabhängige Jury erneut mit hochqualifizierten Experten aus verschiedenen Fachbereichen besetzt:- Inga Beyler: Senior Client Partner, Sector Leader Real Estate DACH Korn Ferry- Michael Fabricius: Leitender Redakteur Immobilien, WELT- Martin Kaßler: Geschäftsführer des Verbandes der Immobilienverwalter Deutschland e. V.- Carolin Hegenbarth: Bundesgeschäftsführerin IVD- Laura Kolb: Leiterin Digitales, Redaktion IZ Immobilien Zeitung- Larissa Lapschies: Geschäftsführerin der ADI Akademie der Immobilienwirtschaft GmbH- Miriam Beul: Geschäftsführende Inhaberin der Netzwerkagentur für urbane Kommunikation Texte + Talks- Dr.-Ing. Claudia Nagel: Geschäftsführerin und Co-Gründerin High Rise Ventures- Sun Jensch: Gesellschafterin bei DAPB - Deutsche Agentur für Politikberatung GmbH- Georg Ortner: Immobilienexperte und Verkaufstrainer in der deutschen Immobilienwirtschaft- Oliver Wittke: Hauptgeschäftsführer Zentraler Immobilien Ausschuss e.V.Über den Deutschen Immobilienpreis:Der Deutsche Immobilienpreis powered by immowelt zeichnet herausragende Leistungen und Projekte der Immobilienwirtschaft aus. Er ist die erste Auszeichnung am deutschen Markt, die es sich zum Ziel gemacht hat, die gesamte Bandbreite der Immobilienbranche widerzuspiegeln. Der Deutsche Immobilienpreis wurde 2020 von immowelt ins Leben gerufen und findet nun zum dritten Mal statt. Künftig wird der Preis alle 2 Jahre verliehen.Weitere Informationen unter www.deutscher-immobilienpreis.de.Pressekontakt:immowelt GmbHNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltOriginal-Content von: immowelt, übermittelt durch news aktuell