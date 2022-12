Die besten Dividendenaktien – das sollten Anleger beachten

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, das Jahr 2022 neigt sich in schnellen Schritten dem Ende entgegen. Und so mancher Anleger blickt bereits auf das neue Börsenjahr, in dem voraussichtlich wieder einmal Rekorddividenden winken werden. Die konkreten Vorschläge zur Höhe der Ausschüttungen liegen zwar erst vor, wenn zu den Hauptversammlungen eingeladen wird. Doch Schätzungen...