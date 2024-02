berraschungen bei O'Reilly Automotive Aktie: Was müssen Anleger wissen?

Die Aktie von O’Reilly Automotive wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf 947,34 EUR geschätzt, was einem Abstand von -2,36% vom aktuellen Kurs entspricht.

Aktueller Kurs und Entwicklung

Am 02.02.2024 verzeichnete O’Reilly Automotive eine Kurssteigerung von +0,53%. In den letzten fünf Handelstagen stieg der Kurs um insgesamt +1,68%, was auf eine relative Marktoptimismus hindeutet.

Analystenmeinungen

Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten sieht das mittelfristige Kursziel bei 947,34 EUR. Dies würde Anlegern einen potenziellen Gewinn von -2,36% bieten. Allerdings sind nicht alle Analysten von dieser Einschätzung überzeugt. Von insgesamt 28 Analysten empfehlen 13 die Aktie als “starken Kauf”, während 4 sie als “Kauf” einstufen. 10 Experten bewerten die Aktie neutral als “halten”, während 1 Analyst sie zum “Verkauf” empfiehlt. Insgesamt zeigen jedoch immer noch 60,71% der Analysten eine optimistische Haltung gegenüber der Aktie.

Guru-Rating

Ergänzend zu den Analystenbewertungen weist der bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” auf eine positive Einschätzung hin, nachdem er zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

Insgesamt deutet die Analyse darauf hin, dass die Aktie von O’Reilly Automotive derzeit unterbewertet ist, aber eine positive Kursentwicklung zeigt, die das Vertrauen der Mehrheit der Analysten und des Guru-Ratings auf sich zieht. Anleger sollten jedoch weiterhin die Entwicklungen aufmerksam verfolgen.

