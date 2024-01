berraschungen bei Lucid Group Aktie: Was investoren beachten sollen

Die Aktie von Lucid Group wird von Analysten als derzeit unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt laut ihrer Einschätzung um +94,77% über dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 29.12.2023 verzeichnete die Lucid Group einen Kursrückgang von -1,17%. Dieser negative Trend setzte sich in den vergangenen fünf Handelstagen fort, was zu einem Gesamtverlust von -1,17% führte. Die Marktstimmung erscheint daher derzeit relativ pessimistisch.