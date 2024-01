berraschende Entwicklungen bei Telefonica Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie von Telefonica derzeit unterbewertet ist und ein deutliches Kurspotenzial von +10,24% hat. Am 12.01.2024 verzeichnete Telefonica einen Kursrückgang von -0,13%, was zu einer Gesamtveränderung von -0,35% in den letzten fünf Handelstagen führte.

Das aktuelle Kursziel für Telefonica liegt bei 4,10 EUR, wobei die Meinungen der Bankanalysten bezüglich der zukünftigen Kursentwicklung geteilt sind. Während 4 Analysten die Aktie als starken Kauf ansehen, empfehlen 6 weitere Analysten den Kauf. 13 Experten haben sich neutral positioniert und bewerten die Aktie als “halten”, während 3 Analysten der Meinung sind, dass die Aktie verkauft werden sollte. Ein Experte geht sogar so weit zu sagen, dass Telefonica sofort verkauft werden müsse.

Insgesamt sind jedoch immer noch 37,04% der Analysten optimistisch bezüglich der zukünftigen Entwicklung der Telefonica-Aktie. Diese positive Einschätzung wird durch das “Guru-Rating” unterstützt, das bisher auf einem stabilen Niveau von 3,33 liegt.

Insgesamt zeigen die Meinungen der Analysten, dass trotz des aktuellen neutralen Trends bei Telefonica ein erhebliches Kurspotenzial vorhanden ist. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob sich die Prognosen der Analysten in naher Zukunft bewahrheiten werden.

