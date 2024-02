berraschende Entwicklungen bei Keurig Dr Pepper Inc Aktie: Was Anleger jetzt wissen sollten!

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel der Aktie liegt nach ihrer Meinung um +14,50% über dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 31.01.2024 verzeichnete Keurig Dr Pepper Inc eine Kursentwicklung von -1,13%. Über die vergangenen fünf Handelstage beträgt die Gesamtentwicklung -0,47%. Die aktuelle Stimmung am Markt wird daher als neutral eingestuft.

Kursziel und Analystenbewertungen

Das Kursziel von Keurig Dr Pepper Inc wird derzeit auf 33,16 EUR geschätzt. Im Durchschnitt sind die Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie mittelfristig dieses Kursziel erreichen kann. Dies würde Investoren ein Kurspotenzial von +14,50% eröffnen.

Aktuell empfehlen 8 von 20 Analysten die Aktie als starken Kauf. 3 Analysten sehen die Aktie optimistisch und raten zum Kauf, während 8 Experten eine neutrale Position einnehmen und die Aktie als “halten” bewerten. Ein Experte ist sogar der Meinung, dass die Aktie verkauft werden sollte.

Ausblick und Prognose

Trotz der neutralen Marktentwicklung sehen die meisten Analysten noch optimistisch in die Zukunft von Keurig Dr Pepper Inc. Die positive Einschätzung wird zudem durch das “Guru-Rating” untermauert, das zuvor bereits positiv ausgefallen ist.

Insgesamt bleibt die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc also weiterhin im Fokus der Analysten, die trotz des aktuellen neutralen Trends ein langfristig positives Potenzial sehen.

