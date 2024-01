bebe stores Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Beziehung zwischen Dividende und Aktienkurs von Bebe Stores beträgt derzeit 5, was eine positive Differenz von +1,99 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Bebe Stores heute eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Bebe Stores derzeit bei 3,05 USD. Da der Aktienkurs selbst bei 2,5 USD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -18,03 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Auch das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ist negativ, mit einer aktuellen Differenz von -9,75 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Bebe Stores war in den vergangenen Tagen neutral. An zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es dagegen verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Bebe Stores. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Bebe Stores wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 47,57 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt einen ähnlichen Wert, mit 46,27 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält Bebe Stores eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.