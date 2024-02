bebe stores Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Stimmung unter den Anlegern von Bebe Stores ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen wurden verschiedene Meinungen und Äußerungen ausgewertet, um einen weiteren Einflussfaktor für die Aktie zu ermitteln. Es zeigt sich, dass in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bebe Stores-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2,82 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 2,4 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -14,89 Prozent, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 2,57 USD über dem aktuellen Kurs von 2,4 USD, was zu einem weiteren negativen Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine schlechte Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie aktuell 5, was eine positive Differenz von +1,95 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" bedeutet. Deshalb erhält Bebe Stores von Analysten eine gute Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) für Bebe Stores liegt bei 74,79, was zu einer schlechten Bewertung führt, während der RSI25 bei 49,6 liegt und somit als neutral eingestuft wird. Dies führt insgesamt zu einer schlechten Gesamtbewertung.