bebe stores Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI für Bebe Stores sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 68,75 Punkte, was bedeutet, dass Bebe Stores aktuell weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 52,74, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt vor allem negative Meinungen zu Bebe Stores veröffentlicht. Der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Bebe Stores befasst, was insgesamt zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Bebe Stores beträgt derzeit 4,37 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 3,37 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "gute" Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen. Bei Bebe Stores zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "neutralen" Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "neutrale" Einstufung für Bebe Stores basierend auf der Analyse des RSI, des Anleger-Sentiments, der Dividendenrendite und des Sentiments und Buzz.