bebe stores Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Bebe Stores wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ist das Fazit der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

Bebe Stores lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was eine Einschätzung als "Schlecht"-Wert ergibt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Bebe Stores in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bebe Stores-Aktie hat einen Wert von 63, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 53,17, wodurch das Wertpapier ebenfalls mit "Neutral" eingestuft wird. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Bebe Stores.

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bebe Stores-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 2,84 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,4 USD liegt, was einer Bewertung als "Schlecht" entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Bebe Stores-Aktie ein "Schlecht"-Rating. In Summe ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating für Bebe Stores.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre bebe stores-Analyse vom 18.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich bebe stores jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen bebe stores-Analyse.

bebe stores: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...