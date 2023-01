beaconsmind AG: Und der nächste Kunde – in Indien. MicroCap mit grossen Zielen. Ungewöhnlich hohes Interesse bei Anaylsten.

beaconsmind AG – da haben wir es wieder – ein Microcap – mit vielen Visionen, hochfliegenden Plänen. Und „am Anfang“. Genau dabei handelt es sich bei der beaconsmind AG (ISIN: CH0451123589), deren Gründer und CEO Max Weiland sich einiges vorgenommen hat.

Im März letzten Jahres sprachen wir mit Herrn Weiland und er brachte unseren Lesern „seinen Ansatz“ näher. Heute kann das Unternehmen einen wichtigen Zwischenerfolg melden:

beaconsmind AG gewinnt am schnellsten wachsende Kaffeehauskette in Indien.

Damit setzt sich die weiterhin hohe Nachfrage nach den innovativen standortbasierten Marketinglösungen von beaconsmind fort. Die Kaffeehauskette betreibt aktuell in zehn indischen Städten Cafés und will bis Ende 2023 die Anzahl der Cafés auf rund 300 in über 20 Städten erhöhen. Durch den Einsatz der beaconsmind Suite Software in Verbindung mit der App der Kaffeehauskette erschließt das Unternehmen neue individualisierte Marketing- und Kommunikationskanäle.

Dank der Verknüpfung digitaler Daten und Daten aus den stationären Shops kann die Kaffeehauskette Kunden personalisierte Angebote an sämtlichen Berührungspunkten unterbreiten und so die Customer Experience weiter verbessern. Über die firmeneigene App werden Nutzern zahlreiche Benefits, Treue- und Abonnementprogramme sowie aktuelle Angebote geboten. Zudem können Nutzer über die App, Kaffee, Röstereibedarf wie Coffeebags und Merchandising-Artikel erwerben, ihre Treuekarten zum Bezahlen aufladen und sich zu verschiedenen Events und Kursen anmelden. Schon heute zählt die App des Unternehmens mehrere zehntausend registrierte Nutzer.

Max Weiland, CEO von beaconsmind: „Indien ist eine der von uns definierten Wachstumsregionen für beaconsmind. Wir freuen uns darauf, eine der am schnellsten wachsenden Kaffeehausketten bei ihrem Wachstumspfad begleiten zu können und gemeinsam neue Impulse für die künftige Entwicklung des Unternehmens zu setzen. Der Einzelhandel in Indien investiert derzeit viel in neue Technologien und Shop-Infrastruktur. Bis 2030 sehen Experten einen Anstieg des Marktvolumens im Einzelhandel auf rund USD 1,5 Billionen. Für uns ergeben sich hieraus hochattraktive Wachstumschancen im Bereich LBM-Lösungen. Entsprechend zuversichtlich sind wir für unsere Entwicklung in diesem so interessanten Wachstumsmarkt.“

Zuletzt Hauck Auffhäuser mit positivem Update – beaconsmind findet grosse Aufmerksamkeit in der Finanzcommunity.

Die Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG veröffentlcihte am 19.12.2022 eine neue Studie, die die Einstufung und Kursziel unverändert bei „Buy“ und 30,00 EUR beliess. Begründet wurde die postive Einschätzung mit der Akquisition einer Mehrheitsbeteiligung am Wifi Hotspot Provider FREDERIX Hotspot. Durch diese „bahnbrechende“ Akquisition erwarten die Analysten eine Steigerung der Umsätze von beaconsmind von derzeit 2,5 Mio EUR auf knapp 6 Mio EUR erwartet.

beaconsmind sei auf einem guten Weg, 2023 den Break-Even zu erreichen, einhergehend mit einer deutlichen Margenausweitung. Erhebliche Umsatzsynergien erwartet die Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG insbesondere im Einzelhandel, wo FREDERIX über 100 Einkaufszentren und mehr als 1.000 Einzelhandelsgeschäfte als Kunden verfügt. Positiv hervorgehoben wird in der Studie zudem der Gewinn einer weltweit führenden Pizzakette als Kunden. Diese plant die beaconsmind-Lösung zukünftig in weiteren Ländermärkten im Nahen Osten mit mehr als 300 Restaurants einzusetzen.

Neben der Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG wird beaconsmind auch von den Research-Abteilungen der Baader Bank AG, First Berlin Equity Research GmbH und Quirin Privatbank AG gecovert. Ungewöhnlich hohe Aufmerksamkeit für ein Unternehmen der aktuellen beaconsmind-Grösse.

Spannnende Story mit Perspektiven.Themen der Zeit werden bedient. Wachstumsfelder. Und beaconsmind ist trotz der noch überschaubaren Unternehmensgrösse bereits weltweit aktiv und präsent. In den letzten 12 Monaten schankte die Börsennotiz der beaconsmind AG zwischen dem Höchstkurs bei 13,10 EUR und dem Tiefstkurs bei 8,20 EUR. Aktuell notiert die Aktie bei 10,20 EUR im kurzfristigen Abwärtstrend. Kurse in Richtung 12,00 EUR würden zumidnest das Chartbild entscheidend aufhellen.

Und hier nochmals der Beginn unseres Interviews mit Max Weiland aus dem März des letzten Jahres:

Herr Weiland, hier in Deutschland ist die beaconsmind AG noch ein vergleichsweise unbeschriebe nes Blatt. Nun haben Sie den Gang an die Frankfurter Börse angekündigt. Können Sie kurz erläutern, was das Unternehmen macht?

Max Weiland: beaconsmind ist ein Pionier auf dem Gebiet der Location-Based-Marketing (LBM) -Software für den Einzelhandel. Wir helfen Einzelhändlern, ihre App-Nutzer und Kunden im stationären Geschäft in Echtzeit anzusprechen und erfolgreiche standortbezogene Marketingkampagnen durchzuführen. Dazu statten wir Ladengeschäfte mit Bluetooth-Sendern, sog. Beacons aus. Diese Geräte sind in der Lage, die Kunden während des Einkaufens präzise zu orten. Die von unserer Software und den Bluetooth-Sendern generierten Daten verknüpfen wir beispielsweise mit dem Kassensystem und den Informationen aus dem Userverhalten aus der Onlineshopping-Seite des Kunden oder der App. So eröffnet beaconsmind Einzelhändlern einen völlig neuen Kanal zur Interaktion mit ihren Kunden und verändert das Einkaufserlebnis grundlegend. Einzelhändler können auf diese Weise digitales und physisches Einkaufen miteinander verbinden und die bisher bestehende Lücke der Online- und Offline-Shoppingwelt schließen.

Wie erhalten Sie diese Daten? Was passiert bei einem Kunden im Ladengeschäft?

Max Weiland: Im Onlinebereich weiß jeder Shopbetreiber, für was sich seine Kunden interessieren. Er kennt die „Bewegungsdaten“ durch das Klickverhalten auf der Website. Man erkennt am Klickverhalten, ob der Kunde zielgerichtet durch den Shop geführt wird und ob er das gewünschte Angebot schnell erhält. Im Onlinebereich kann man einsehen und speichern, was im Einkaufskorb landet und was wieder rausgelegt wird. Wenn der Kunde sich für ein Produkt x interessiert, werden ihm weitere relevante Produkte y und z sofort präsentiert.

Mit Hilfe unserer Technologie können Ladenbetreiber dies auch in ihren stationären Läden erreichen. Unsere Software erkennt im Zusammenspiel mit unseren Bluetooth-Sendern, wo sich der Kunde wie lange im Geschäft aufhält und was ihn interessiert. Wir können ihm dann noch während des Shoppens im Laden ein entsprechendes Angebot für ein passendes weiteres Produkt über sein Handy machen. Sagen wir zu den passenden Schuhen das passende Outfit. Wir verbinden also die Daten, die der Einzelhändler bereits aus dem Internet oder der App hat, mit den Daten des Besuchs im Ladengeschäft. Damit steigern wir den Kundenservice und Einkaufserlebnis während des Einkaufs, machen es dem Kunden bequemer und können das für ihn passendste Angebot im richtigen Moment machen.

Mal ein wenig konkreter, welche Daten gewinnen Sie und was haben der Ladenbesitzer beziehungsweise die Marke davon? Welchen Nutzen ziehen die Endkunden daraus?

Max Weiland: Wir erzeugen eine Win-Win-Situation dadurch, dass wir das Verbraucherverhalten im Ladengeschäft erfassen und mit den bestehenden bekannten Daten aus der Online-Welt verbinden. Die digitale Customer Journey des Kunden wird mit dem Einkaufserlebnis in der analogen Welt verbunden und als ganzheitliche Customer Journey begriffen. Kunden müssen nicht mehr mühsam im Laden nach den für sie richtigen Angeboten suchen. Retailer können ihre Ladenflächen damit stark optimieren.

Die App des Retailers kann noch während des Einkaufs mit dem Kunden interagieren und das passende Angebot machen. Einkaufen wird persönlicher, interaktiver und auf den Einzelnen zugeschnitten. Unsere Daten zeigen eindeutig, dass Shopbetreiber durch unsere Lösungen mehr Umsatz und eine häufigere Frequentierung der Ladenfläche erzielen können. So kann zum Beispiel der Kunde auch über die App auf ein ihn persönlich ausgerichtetes Angebot aufmerksam gemacht werden, wenn er beim nächsten Besuch im Shoppingcenter oder der Innenstadt am Geschäft vorbeiläuft. Das Schaufenster wird sozusagen personalisiert. FORTSETZUNG DES INTERVIEWS – HIER

