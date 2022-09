bauma 2022: Zoomlion präsentiert 54 neue energieeffiziente und intelligente Produkte in sieben Kategorien mit den Schwerpunkten Digitalisierung, Intelligenz und Nachhaltigkeit

München (ots/PRNewswire) -Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd. („Zoomlion"; 1157.HK) wird an der bauma 2022 vom 24. bis 30. Oktober in München teilnehmen und 54 neue energieeffiziente und intelligente Produkte in sieben Kategorien vorstellen, darunter High-End-Modelle von Erdbewegungs-, Hebe-, Beton- und Hubmaschinen sowie Industriefahrzeuge, wobei mehr als die Hälfte der ausgestellten Produkte speziell für den europäischen Markt maßgeschneidert sind.Zoomlion wird zusammen mit seinen europäischen Tochtergesellschaften CIFA, m-tec und Wilbert die innovativen Fähigkeiten und Wettbewerbsvorteile des Unternehmens als Branchenführer präsentieren.Der Zoomlion-Geschäftsbereich Hebezeuge bietet europäischen Kunden nun umfassende Lösungen mit Produkten wie dem Flachkopf-Turmdrehkran mit integrierter Wilbert-Technologie, dem in der CIFA-Fabrik in Europa entwickelten Off-Road-Mobilkran und dem von Zoomlions Basis in Changsha aus segelnden Crawler-Kran. Diese Produkte unterstützen die verschiedenen Anforderungen von Bauprojekten mit branchenführender Leistung und Stärke.Auf der bauma 2022 wird ein umfassendes Angebot an Hubarbeitsbühnen vorgestellt, darunter Scheren-, Geradarm- und Kurbelarbeitsbühnen, sowie mehrere neue batterieelektrische Arbeitsbühnen mit Lithium-Batterien. Das Unternehmen hat außerdem ein intelligentes Fernüberwachungs- und Vermietungsmanagementsystem für die ausgestellten Modelle entwickelt, das eine Echtzeit-Fernüberwachung des Gerätezustands und eine bessere Kundenunterstützung bei der Verbesserung von Management und Betriebseffizienz ermöglicht.Zoomlion und seine italienische Tochtergesellschaft CIFA werden die neuesten Errungenschaften auf dem Gebiet der Betonmaschinen vorstellen, darunter Entwicklungen bei neuen Materialien wie hochfestem Stahl und neuen Kohlefaserverbundwerkstoffen, sowie die neuesten Modelle von Pump- und Mischanlagen. Der Geschäftsbereich Erdbewegung wird fünf speziell für den europäischen High-End-Markt entwickelte Bagger ausstellen.In der Zwischenzeit wird Zoomlion m-tec auf der Messe mit einerm verbesserten Trockenmörtelsystem mit einem völlig neuen PU-Material aufwarten, das einen größeren Korngrößenbereich und eine höhere Verdrängung aufweist, um sich an die verschiedenen Baubedingungen anzupassen, vom Hoch- und Industriebau bis hin zu Brücken- und Tunnelprojekten.In diesem Jahr feiert Zoomlion sein 30-jähriges Firmenjubiläum, und das Unternehmen freut sich, die Gelegenheit zu nutzen, um sein Markenerbe, seine technologische Stärke und seine Entwicklungserfolge der letzten drei Jahrzehnte sowie seine digitale, umweltfreundliche und intelligente Transformation zu präsentieren, die von Innovationen angetrieben wird und die Modernisierung und Entwicklung der Branche anführt.Das Unternehmen wird auf dem Stand FS.905/2 auf dem Messegelände München vertreten sein.Pressekontakt:Chengkun Liu,0731-8993-2001,349022990@qq.comOriginal-Content von: Zoomlion, übermittelt durch news aktuell