b-rayZ erhält CE-Zertifizierung für erste Custom AI-Technologie und revolutioniert KI-gestützte Brustdiagnostik

Zürich (ots/PRNewswire) -b-rayZ, Schweizer Softwarehersteller für KI-gestützte medizinische Bildgebungslösungen, gibt stolz den Erhalt der CE-Zertifizierung für die Entwicklung der DANAI-Technologie bekannt. Nahtlos integriert in das umfassende Brustdiagnosesystem b-box plus, ermöglicht DANAI die Erkennung von Brustkrebs, die Bewertung der Brustdichte und eine qualitätskontrollierte Brustpositionierung. DANAI markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Radiologie und führt ein wegweisendes Custom AI-Framework ein, das dynamisch an die einzigartigen Bedürfnisse von Brustbildgebungsinstitutionen und deren Fachpersonal angepasst ist. Als Paradigmenwechsel in der AI-Technologie nutzt es seine individuelle Anpassungsfähigkeit, um sich nahtlos in verschiedene klinische Umgebungen zu integrieren. Dieses anpassbare Framework ermöglicht die Kalibrierung auf die spezifischen Anforderungen jeder Bildgebungseinheit, wodurch die diagnostische Genauigkeit verbessert und betriebliche Workflows optimiert werden.Prof. Dr. Cristina Rossi, CEO von b-rayZ, äußerte ihre Begeisterung über diesen Erfolg und sagte: „Die CE-Kennzeichnung für DANAI ist ein Ergebnis unseres Engagements hin zu Innovation und Exzellenz in der Brustbildgebung. Mit diesem Erfolg hebt sich b-rayZ in der medizinischen Industrie als erstes Unternehmen hervor, das den gesamten Mammographie-Workflow abdeckt und die letzte Lücke in der Einführung von KI in jeder Umgebung mit Custom AI-Fähigkeiten schließt. Diese Innovation revolutioniert die diagnostische Landschaft durch unser Engagement für höchste Qualität in der Brustkrebsdiagnostik."Die DANAI-Technologie soll in den kommenden Wochen auf den Markt kommen, zeitgleich mit einer großen Präsentation auf dem Europäischen Radiologiekongress (ECR) 2024 in Wien. Die Veranstaltung bietet Fachleuten aus der Branche eine exklusive Gelegenheit, die transformativen Fähigkeiten und Anpassungsmöglichkeiten von DANAI in verschiedenen klinischen Umgebungen hautnah zu erleben.b-rayZ steht bereit, mit DANAI KI-Fähigkeiten neu zu definieren und bietet ein revolutionäres Custom AI-Framework, das optimale Anpassungsfähigkeit, Sicherheit, Präzision und Effizienz in diagnostischen Prozessen gewährleistet. Der Produktstart markiert einen entscheidenden Moment in der Weiterentwicklung des medizinischen Bildgebungsbereichs.Über b-rayZ:Die b-rayZ AI-Lösung ist Teil einer ständig wachsenden multimodalen Plattform, die sich voll und ganz der Brustkrebsdiagnostik widmet. b-rayZ unterstützt Frauen auf ihrem diagnostischen Weg mit einem maßgeschneiderten System von Lösungen, die von klinischen Bedürfnissen angetrieben werden. Mit modernster KI-Technologie und jahrelanger klinischer Erfahrung in der Brustbildgebung bietet b-rayZ eine umfassende und dennoch benutzerfreundliche Lösung, die eine umfassende Reihe von branchenführenden KI-Modulen bereitstellt. Alle diese Module sind darauf ausgelegt, den Bedürfnissen von medizinischem Fachpersonal zu entsprechen und die tägliche Arbeit sowohl von medizinisch-technischen Radiologieassistenten, Radiologen als auch dem klinischen Management zu unterstützen.Möchten Sie mehr über b-rayZ oder die neue DANAI-Technologie erfahren?Buchen Sie Ihre persönliche Demo mit uns unter https://b-rayz.com/contact (https://b-rayz.ch/contact) und treten Sie mit uns in Kontakt!