awaiiverse Hackathon 2022: Aufbau des Kawaiiverse-Gaming-Ökosystems

Road Town, England (ots/PRNewswire) -Mit dem Ziel, das Community-eigene Anime-Metaversum zu fördern, hat Kawaiiverse vor kurzem seinen ersten Hackathon gestartet, um vielversprechende Talente aus der ganzen Welt zu finden, angefangen bei Gaming-Projekten.Teams von Spieleentwicklern und spielebegeisterte Einzelpersonen haben die Chance, einen ersten Preis von 5.000 USD und Optionen zur Weiterentwicklung ihres Spiels mit der Unterstützung von SmartML zu gewinnen, um Kawaiiverse beizutreten, dem zentralen Knotenpunkt für Anime- und Manga-Schöpfer in der Blockchain. Das Gaming-Ökosystem ist erst der Anfang dieses Metaversums, und es eröffnen sich Möglichkeiten für weitere interessierte Entwickler.Kawaiiverse ist ein Joint Venture zwischen Imba, einer renommierten Spielefirma mit mehreren erfolgreichen Spielen, und Oraichain, der weltweit ersten intelligenten und sicheren Lösung für aufstrebende Web3, skalierbare DApps und dezentrale KI. Kawaiiverse ging 2021 mit Kawaii Islands an den Start, einem Farmspiel im Anime-Stil mit der Vision, ein Anime-Metaversum aufzubauen, in dem jeder spielen, kreieren, sich verbinden und verdienen kann. Nach mehreren Wirtschafts-Updates läuft Kawaii Islands nun mit einem nachhaltigen Wirtschaftsmodell, das die Token vor Hyperinflation schützen und eines der Hauptprobleme von P2E-Spielen lösen soll.Zusammen mit der ausgewogenen Wirtschaft hat das Anime-Metaversum nun sein eigenes Subnetzwerk auf Oraichain mit voller EVM- und Cosmos-Unterstützung, und das Team legt eine starke Basisinfrastruktur für zukünftige Entwicklungen.Das Entwicklerteam ist entschlossen, das Gaming-Ökosystem, eine der Kernkompetenzen von Kawaiiverse, zu erweitern und veranstaltet nun den ersten Hackathon des Projekts. Wir rufen alle unabhängigen Spieleentwickler und Indie-Studios auf der ganzen Welt auf, sich anzuschließen, einen Prototyp für das Spiel ihrer Wahl zu entwickeln und mit dem ständig wachsenden Ökosystem zu gedeihen.VorteileBei der Teilnahme am Hackathon haben die teilnehmenden Teams die Chance auf folgende Vorteile:- Private Beratung zu Gaming Development und Blockchain durch die Kawaii-Spezialisten;- Eine erste Finanzhilfe in Höhe von mindestens 5.000 USD für die Entwicklung des Projekts mit Potenzial für eine künftige Finanzierung;- Exklusive Kawaiiverse-Entwicklertools mit privaten Anweisungen durch Entwickler von Oraichain;- NFT-Verkaufsunterstützung in Kawaiiverse mit langfristiger Gewinnbeteiligungsstruktur;- Einnahmenteilungsschema vom NFT-Marktplatz und von dem Spiel, das sie entwickeln.Weitere Informationen finden Sie unter https://hackathon.kawaii.global/.Teams aus unabhängigen Entwicklern und Indie-Game-Studios bereiten Ihre Idee vor, bauen den Prototyp auf und machen sich bereit zur Teilnahme an Kawaiiverse.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1857331/Kawaiiverse_Hackathon_2022___Bouncing_Anime_Metaverse.jpgPressekontakt:Kawaii Islands,contact@kawaii.globalOriginal-Content von: Kawaii Islands, übermittelt durch news aktuell