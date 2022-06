Die auf Machine Learning basierende Dekarbonisierungsplattform Ecolibrium geht in Großbritannien an den Start

London (ots/PRNewswire) -Die auf Beratung und Climate Tech basierende Nachhaltigkeitslösung hat einen neuen Hauptsitz in London eröffnet, nachdem sie in einer Pre-Series A-Finanzierungsrunde 5 Millionen US-Dollar eingeworben hat, um die wachsende Nachfrage von gewerblichen und industriellen Immobilienbesitzern in Großbritannien zu bedienen, die danach streben, Netto-Null-Kohlenstoffziele zu erreichen.- Die Expansion in Großbritannien baut auf dem beachtlichen Erfolg im asiatisch-pazifischen Raum auf, wo die Technologie von Ecolibrium auf einer Fläche von 50 Millionen Quadratfuß von weltweit bekannten Marken wie Amazon, Fiat, Honeywell, Thomson Reuters, Tata Power und der Metro Delhi eingesetzt wird.- Die Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Millionen US-Dollar vor der Serie A wurde gemeinsam von Amit Bhatias Swordfish Investments und Shravin Bharti Mittals Risikokapitalgesellschaft Unbound geleitet.- Startet heute in Großbritannien, nachdem es bereits seinen ersten kommerziellen Auftrag mit Integral, dem Engineering- und Facility-Service-Geschäft des Immobilienriesen JLL, unterzeichnet hat.Die auf maschinellem Lernen basierende Dekarbonisierungsplattform Ecolibrium hat heute ihre revolutionäre Nachhaltigkeitslösung in Großbritannien auf den Markt gebracht, da der Wettlauf um die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen in der gesamten bebauten Umwelt immer schneller wird.Ecolibrium wurde 2008 von den Unternehmerbrüdern Chintan und Harit Soni am IIM Ahmedabad Centre for Innovation, Incubation and Entrepreneurship in Indien gegründet. Ecolibrium bietet fachkundige Beratung sowie technologiegestützte Nachhaltigkeitslösungen, die es Unternehmen im Bereich Gewerbe- und Industrieimmobilien ermöglichen, den Energieverbrauch zu senken und letztendlich ihre Netto-Null-Emissionsziele zu erreichen.Ecolibrium verlegt seinen globalen Standortwechsel nach London und hat in einer Pre-Series-A-Finanzierungsrunde 5 Millionen Dollar aufgenommen, um seine internationale Präsenz auf Großbritannien auszudehnen. Die Runde wurde von Amit Bhatia's Swordfish Investments und Shravin Bharti Mittal's Unbound Venture Capital Firma zusammen mit mehreren strategischen Investoren geleitet.Ecolibrium geht heute in Großbritannien an den Start und hat bereits seinen ersten kommerziellen Vertrag mit Integral, dem britischen Engineering- und Facility-Service-Unternehmen von JLL, unterzeichnet.Die Mittelbeschaffung und die Expansion in Großbritannien bauen auf dem beachtlichen Erfolg von Ecolibrium im asiatisch-pazifischen Raum auf, wo die Technologie von Ecolibrium auf einer Fläche von 50 Millionen Quadratfuß von mehr als 150 Unternehmen eingesetzt wird, darunter Amazon, Fiat, Honeywell, Thomson Reuters, Tata Power und die Metro in Delhi. Unternehmen, die die Technologie von Ecolibrium einsetzen, konnten ihre Kohlenstoffbilanz bisher jährlich um 5-15 % reduzieren.Ecolibrium hat auch sein Führungsteam in Großbritannien verstärkt, da es sich darauf vorbereitet, seine grüne Plattform in ganz Großbritannien einzuführen, indem es den Facility- und Asset-Management-Veteranen Yash Kapila als neuen Leiter des Bereichs Gewerbeimmobilien eingestellt hat. Kapila hatte zuvor leitende Positionen bei JLL in den Regionen APAC und EMEA inne.Einführung von SmartSenseDas Herzstück des Ecolibrium-Angebots ist das auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Technologieprodukt SmartSense, das Tausende von Internet-of-Things (IoT)-Datenpunkten aus der gesamten Energieinfrastruktur einer Einrichtung verarbeitet.Diese Informationen werden dann durch die urheberrechtlich geschützten Algorithmen für maschinelles Lernen von Ecolibrium geleitet, die seit über 10 Jahren von den hauseigenen Fachleuten entwickelt worden sind. Die Kunden können die Daten über eine maßgeschneiderte Oberfläche visualisieren, die verwertbare Erkenntnisse und einen Plan für das Erreichen von betrieblicher Exzellenz, Nachhaltigkeitszielen und gesunden Gebäuden liefert.Diese vernetzte Infrastruktur liefert einen detaillierten Überblick über die Kohlenstoffbilanz einer Anlage, deckt Ineffizienzen auf und ermöglicht eine intelligente Entscheidungsfindung, während sie gleichzeitig ein Programm zur kontinuierlichen Verbesserung vorantreibt, um empirische und greifbare Nachhaltigkeits- und Produktivitätsgewinne zu erzielen.Vorbereitung auf die künftige RegulierungQualitativ hochwertige Umweltdaten und Nachweispunkte bieten in Zeiten zunehmender gesetzlicher Anforderungen, die Unternehmen zur Offenlegung von ESG- und Nachhaltigkeitsleistungen verpflichten, einen deutlichen Geschäftsvorteil. Ecolibrium wird eng mit seinen Kunden zusammenarbeiten, um bei der Gestaltung ihrer ESG-Governance eine Vorreiterrolle einzunehmen.Laut Deloitte müssen bis 2030 80 % des Londoner Bürobestands modernisiert werden, da ein Energieausweis (EPC) der Mindestklasse B erwartet wird - das entspricht 15 Millionen Quadratfuß pro Jahr.Untersuchungen des Weltwirtschaftsforums haben ergeben, dass die bebaute Umwelt für 40 % des weltweiten Energieverbrauchs und 33 % der Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Ein Fünftel der weltweit größten 2.000 Unternehmen wird bis 2050 oder früher Netto-Null-Strategien einführen. Der Schlüssel zur Bewältigung dieser Herausforderung liegt in der Technologie. Ecolibrium und andere auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Unternehmen sind bei der Dekarbonisierung führend.Chintan Soni, CEO von Ecolibrium, sagte: „Unsere Mission ist es, ein Gleichgewicht zwischen Menschen, Planet und Profit zu schaffen. Unsere Technologie adressiert jedes dieser Ziele und führt Unternehmen zu nachhaltigem Wohlstand. Es besteht kein Zweifel, dass die Welt vor einem Klimanotstand steht, und wir müssen jetzt handeln, um unseren Planeten zu dekarbonisieren und für künftige Generationen zu schützen.„Durch den Einsatz unserer urheberrechtlich geschützten, auf maschinellem Lernen basierenden Technologie und unserer umfassenden internen Expertise kann Ecolibrium Eigentümern von Gewerbe- und Industrieimmobilien helfen, ihre ESG-Ziele zu erreichen, da die Unternehmen erkennen, dass dringend Maßnahmen ergriffen werden müssen, um Emissionen zu reduzieren und Netto-Null-Kohlenstoffziele in der bebauten Umwelt zu erreichen.„Unser Ziel ist es, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten und sie dabei zu unterstützen, intelligenter zu arbeiten, wichtige Entscheidungen schneller zu treffen und weniger zu verbrauchen. Indem wir dies in großem Maßstab tun, wird Ecolibrium die Kohlenstoffbilanz kommerzieller und industrieller Anlagen auf der ganzen Welt erheblich verbessern."Die Expansion in Großbritannien wurde durch das Global Entrepreneur Programme des Department for International Trade unterstützt. Das Programm war eine unschätzbare Hilfe beim Aufbau des Londoner Hauptsitzes von Ecolibrium und der Skalierung auf dem britischen Markt.Im Gegenzug unterstützt Ecolibrium das Wachstum der britischen Innovation, fördert die Schaffung von umweltfreundlichen Arbeitsplätzen und bietet greifbare wirtschaftliche Vorteile als Teil des umfassenden Übergangs des Landes in eine nachhaltigere Zukunft.Der Minister für Investitionen Lord Grimstone sagte: „Die Bekämpfung des Klimawandels ist entscheidend für unser Streben nach einer sauberen und umweltfreundlichen Zukunft, und dabei werden Investitionen eine wichtige Rolle spielen.„Deshalb freue ich mich über die Expansion von Ecolibrium nach Großbritannien. Die Investition wird nicht nur eine revolutionäre Nachhaltigkeitslösung zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen in verschiedenen Sektoren bieten, sondern ist auch ein weiteres Zeichen dafür, dass Großbritannien ein führender Standort für Auslandsinvestitionen ist, der Innovation und Fachwissen in seinem Arsenal hat."Informationen zu EcolibriumEcolibrium ist eine auf Machine Learning basierende Dekarbonisierungsplattform, die Menschen, Planeten und Profit in Einklang bringt, um nachhaltigen Wohlstand für Unternehmen zu schaffen.Ecolibrium wurde 2008 von den Unternehmerbrüdern Chintan und Harit Soni gegründet und bietet fachkundige Beratung sowie technologiegestützte Nachhaltigkeitslösungen an, die es Eigentümern von Gewerbe- und Industrieimmobilien ermöglichen, den Energieverbrauch zu senken und letztendlich ihre Netto-Null-Emissionsziele zu erreichen.Das Flaggschiff von Ecolibrium, SmartSense, wird derzeit von mehr als 150 Unternehmen wie JLL, Amazon, Fiat, Honeywell, Thomson Reuters, Tata Power und der Delhi Metro auf über 50 Millionen Quadratmetern genutzt. SmartSense sammelt mit Hilfe der Internet of Things (IoT)-Technologie Echtzeitinformationen über Anlagen, Betriebsdaten und kritische Metriken. Diese Informationen werden dann durch Ecolibriums urheberrechtlich geschützte Algorithmen für maschinelles Lernen kanalisiert, um die Daten zu visualisieren und umsetzbare Erkenntnisse zu liefern, die Unternehmen dabei helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu verändern.Weitere Informationen finden Sie unter: www.ecolibrium.ioFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1837227/Ecolibrium_Yash_Kapila_and_Chintan_Soni.jpgFTI Consulting:ecolibrium@fticonsulting.com+44 (0) 2037271000Original-Content von: Ecolibrium, übermittelt durch news aktuell