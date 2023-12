artec Aktie: Was soll die Aufregung?

Die technische Analyse der Artec-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 1,95 EUR liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "neutral", da der Aktienkurs bei 1,89 EUR gehandelt wird, was einem Abstand von -3,08 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 2,16 EUR, was einem Abstand von -12,5 Prozent entspricht und somit ein "schlechtes" Signal darstellt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung basierend auf beiden Zeiträumen.

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 32,86 Euro, was bedeutet, dass die Börse 32,86 Euro für jeden Euro Gewinn von Artec zahlt. Dies ist 40 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 54 Euro, weshalb die Aktie als unterbewertet eingestuft wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Artec-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 11,8 Prozent erzielt, was 4,63 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -2,99 Prozent, wobei Artec aktuell 14,79 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "gut" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer Bewertung der Aktie als "neutral" auf dieser Stufe führt.