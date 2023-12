artec Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Der Aktienkurs von Artec wurde mit anderen Unternehmen aus dem Bereich Informationstechnologie verglichen und es wurde festgestellt, dass Artec eine Rendite von 11,8 Prozent erzielt hat, was mehr als 4 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" hat sich Artec mit einer Rendite von 13,55 Prozent deutlich besser entwickelt, während die Branche insgesamt eine mittlere Rendite von -1,76 Prozent verzeichnete. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung hat Artec in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhalten.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Artec weist hier einen Wert von 32,86 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 55,21. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Artec bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektronische Geräte und Komponenten-Branche zu einem geringeren Ertrag von 3,17 Prozentpunkten führt. Infolgedessen wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Artec-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -5,13 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 2,14 EUR über dem aktuellen Schlusskurs von 1,85 EUR, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating aufgrund der oben genannten Kriterien.