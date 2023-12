artec Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Aktie von Artec wird in Bezug auf ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 32,86 liegt sie 36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 51,61. Dies ergibt die Einstufung "Gut" gemäß der fundamentalen Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Artec-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1,94 EUR lag. Dieser Wert entspricht dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 2,2 EUR, was einem Abstand zum letzten Schlusskurs von -11,82 Prozent entspricht. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese für Artec bei 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) für Artec zeigt eine Ausprägung von 100, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 100, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Artec-Aktie, basierend auf fundamentaler und technischer Analyse sowie der Dividendenpolitik und dem Relative Strength Index.