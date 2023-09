area30 Löhne 2023: Mittendrin - Die neuen Kochfeldabzüge von ORANIER mit zentraler Sogwirkung

Haiger (ots) -Gute Nachricht für alle Frischluft-Fans: Dünste und Gerüche verschwinden zuverlässig "in der Versenkung"Auch in diesem Jahr präsentiert ORANIER auf der area30 zahlreiche Innovationen rund um die Kochfeldabzüge. Die neueste Generation umfasst vier Geräte mit unterschiedlichen Funktionsmerkmalen. Das ermöglicht eine individuelle Küchenplanung. Ihre edle Optik, großzügig bemessen mit einer Breite von 78 cm, ist dabei das Maß der Dinge. Für eine flexible Küchenplanung können alle Modelle wahlweise auf die Arbeitsplatte aufgelegt, flächenbündig, mit Seitenleisten sowie mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK eingebaut werden.Technik. Design. Funktion.Bei den Centerline-Kochfeldabzügen verschwinden Dünste und Gerüche zuverlässig mittig im Kochfeld. Die Abdeckung der Absaugeinheit aus hitzebeständigem Metall ist glasbündig eingebaut, sodass sich Kochtöpfe leicht und sicher hin und her schieben lassen. Der leistungsstarke Motor mit der Energie-Effizienzklasse A saugt Dämpfe und Dünste kraftvoll in die Filter. Der hocheffiziente Antrieb bietet vier Leistungsstufen, wobei er dank der strömungsoptimierten Konstruktion ohrenschonend leise arbeitet und entspannte Gespräche beim Kochen ermöglicht.Gerüche? Welche Gerüche?Neu im Sortiment ist der optionale, wartungsfreie Plasmafilter. Der Filter eliminiert nicht nur Gerüche, sondern auch Bakterien, Viren, Schimmel, Pilzsporen und sonstige Verunreinigungen zuverlässig. Das sorgt für reine Luft und ein gesundes Raumklima. Fettfilter und Profi-Aktivkohlefilter sind einfach von oben zu entnehmen. Der Fettfilter kommt in die Spülmaschine. Der Profi-Aktivkohlefilter lässt sich im Wasserbad sechsmal regenerieren. Das verlängert die Lebensdauer und spart so Kosten.Vier Modelle. Viele Vorteile.Alle Kochfeldabzüge mit Induktion verfügen über eine komfortable Slider-Bedienung, vier Kochzonen mit Booster, neun Leistungsstufen, die Topfgrößenerkennung, mindestens eine Warmhalte-Stufe sowie Timer- und Pausenfunktion. Hinzu kommen Überlauf- und Überhitzungsschutz sowie eine Kindersicherung.Das Modell KFA490 mit FlexX-Induktion verfügt über eine Brückenfunktion auf der linken Seite, die zwei Kochzonen für extra große Töpfe oder Bräter verbindet. Fein abgestimmte Leistungsstufen ermöglichen flexibles Kochen. Auf der optional erhältlichen Grillplatte lässt sich perfekt ein saftiges Steak braten.Beim KFA590 mit Flächen-Induktion kommt eine zweite Brücken-Funktion auf der rechten Seite hinzu. Das eröffnet noch mehr Flexibilität für die Position von Bräter oder Grillplatte. Und während die zwei hier genannten Modelle über Mono-Slider gesteuert werden, ist das Top-Modell KFA690 sowohl mit beidseitiger Brücken-Funktion als auch einem Multi-Slider ausgestattet, mit dem sich jede beliebige Zone einzeln ansteuern lässt.Induktion. Innovation. Inspiration.Neben den Kochfeldabzügen stellt das hessische Traditionsunternehmen auf der diesjährigen area30 auch neue Hauben, Backöfen und Geschirrspüler vor. Mitarbeiter und Geschäftsführung der ORANIER Küchentechnik GmbH stehen dazu den Fachbesuchern auf der Ordermesse in Löhne vom 16. bis 21. September 2023 zwischen 9:00 und 18:00 Uhr am Messestand G 25 gerne als Ansprechpartner zur Verfügung.Weitere Informationen und das gesamte Sortiment unter www.oranier.comPressekontakt:Oranier Küchentechnik GmbHDerya Turgay-HerzMarketingleitungOranier Straße 135708 HaigerTel.: +49 (0)2771 2630-0Fax: +49 (0)2771 2630-349E-Mail: marketing@oranier.comOriginal-Content von: Oranier Küchentechnik GmbH, übermittelt durch news aktuell