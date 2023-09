arcona Hotels & Resorts und Project Bay schließen Kooperationsvertrag und bieten Workation Hubs in Top-Feriendestinationen

Rostock (ots) -Workation - eine Kombination aus Arbeit (work) und Urlaub (vacation) - ist der Trend der Stunde. Deshalb kooperieren die arcona Hotels & Resorts jetzt mit dem Workation-Anbieter Project Bay und richten zukünftig an allen Standorten Workation Hubs zum Co-Working ein. Dort erwartet den Gast neben der entspannten Atmosphäre professionelle Ausstattung wie z. B. technisches Equipment, W-LAN sowie eine Chill-out-Area. In den Arbeitspausen können sich die Co-Worker im Hotel verpflegen, den Kopf bei einem Strandspaziergang lüften, aufs Surfbrett oder Ski steigen oder sich mit anderen Co-Workern austauschen. Auch wer im Familienurlaub einige Stunden ungestört arbeiten will, kann die Räume über die Plattform Project Bay anmieten.Durch die Kooperation mit arcona weitet Project Bay seinen Radius erstmals über Mecklenburg-Vorpommern von der Nordsee bis in die Alpen und nach Mallorca aus.Work-Life-Balance in der DigitalgesellschaftArcona-Geschäftsführer Alexander Winter erklärt: "Immer mehr Menschen sind dank der Digitalisierung zeitlich und räumlich flexibel und gehen zum Arbeiten dorthin, wo es am schönsten ist. Bei vielen ist der Übergang zwischen Arbeit und Privatleben längst fließend. Diese neue Nachfrage beantworten wir mit einem Angebot, das Co-Working und Workation an unseren Sehnsuchtsorten zwischen Sylt und Mallorca ermöglicht."Das Angebot von Project Bay richtet sich an alle, die ihre Projekte direkt am Meer, in den Alpen oder an weiteren Urlaubsdestinationen vorantreiben möchten - also zum Beispiel Digital Nomads, Freelancer, Start-up-Unternehmer und Kreative, aber auch Mitarbeitende fortschrittlich denkender Unternehmen. "Wir wollen eine innovative Lösung bieten, die es den Menschen ermöglicht, ihre Projekte zu bearbeiten, während sie von der Schönheit einer Bucht oder den Bergen umgeben sind", sagt Project-Bay-Mitgründer und Geschäftsführer Hannes Trettin. Arbeitgeber können beim Wettbewerb um Mitarbeitende zudem mit einer Workation als Incentive punkten. Positiver Nebeneffekt: So können auch vermeintlich strukturschwache Regionen zu Gewinnern der Digitalisierung werden - und Hotels ihre Belegung auch in der Nebensaison ausbauen. Eine Win-win-Situation also.Traumjob am Meer und in den BergenDirekt am Meer gelegen, versprechen die arcona Hotels & Resorts auf Sylt, Rügen und in Heringsdorf entspannte Arbeitsstunden mit Lunch auf der Terrasse und Sundowner am Strand. In der kühleren Jahreszeit lockt das barefoot Mallorca mit milden Temperaturen und südlichem Flair. Aber auch in der Kultur- und Studentenstadt Weimar, auf der legendären Wartburg, im mondänen Kitzbühel oder inmitten der imposanten Bergwelt Oberösterreichs lassen sich Arbeit und Naturgenuss bei einer Workation nahtlos verbinden. Davon profitieren nicht nur Motivation und Kreativität, sondern auch Gesundheit und Wohlbefinden.Die Buchung erfolgt jeweils über die Plattform project-bay.de. Ab sofort können Interessierte sich bereits am Standort Sylt einbuchen.Alle Seiten profitieren"Nachdem wir mit unserem eigenen Workation-Hotel auf Rügen drei Jahre lang Erfahrungen sammeln konnten, freuen wir uns jetzt, den Bereich Unterkunft mit arcona auf ein komplett neues Level heben zu können", sagt Toni Gurski (CTO) von Project Bay. "Durch die Kooperation denken wir das Arbeiten 4.0 neu und bündeln unsere Kompetenzen in den Bereichen Hospitality, Community & Co-Working. So können wir den Mitarbeitenden, unserer wichtigsten Ressource im Land, Workation einfach und umfassend zugänglich machen."Nico Gramenz (CGO) ergänzt: "Project Bay und die arcona-Gruppe legen gemeinsam einen Grundstein für das zentrale Thema New Work. Der Workation-Ort steht für freie Arbeitswelten und Kulturerweiterung der Unternehmen. Dieser vierte Arbeitsplatz kann zum wichtigen Element der Mitarbeiter-Gewinnung und -motivation werden. Mit arcona können wir unser Qualitätslevel erhöhen und gleichzeitig für Start-ups und Corporates viele neue Möglichkeiten schaffen."Für sein Engagement auf Rügen hat Project Bay als eines von zwei Projekten den deutschen Vorentscheid zu den diesjährigen Europäischen Unternehmensförderpreisen (European Enterprise Promotion Awards/EEPA) gewonnen. Mit den European Enterprise Promotion Awards zeichnet die Europäische Kommission seit 2006 jährlich Behörden, Wirtschafts- und Bildungseinrichtungen sowie öffentlich-private Partnerschaften aus, die sich der Unterstützung von Unternehmergeist und Unternehmertum verschrieben haben. Die endgültigen Gewinner des Awards werden im November 2023 bekanntgegeben.arcona Hotels & Resorts2008 gegründet, sind die arcona Hotels & Resorts mit Sitz in Rostock auf den Betrieb und die Entwicklung erstklassiger Freizeit- und Ferienhotels spezialisiert. Die derzeit zwölf arcona Häuser befinden sich in teils denkmalgeschützten Immobilien an namhaften Urlaubsdestinationen wie Rügen, Sylt und Kitzbühel. Zum Portfolio zählen unter anderem das bekannte Hotel Elephant Weimar und das traditionsreiche Romantik Hotel auf der Wartburg.Neue Projekte treibt arcona in den Alpen und an den deutschen Küsten voran. Als Lizenznehmer des von Til Schweiger entwickelten Barefoot-Konzepts betreibt arcona außerdem das erste Barefoot Hotel auf Mallorca. Inhaber und Gesellschafter von arcona sind Alexander Winter und Prof. Stephan Gerhard. Firmensitz ist die denkmalgeschützte Zeeck'sche Villa in Rostock.Project BayDie Project Bay, mit Sitz in Lietzow auf Rügen, ist seit ihrer Gründung 2020 auf den Betrieb und die Entwicklung von erstklassigen Workation- und Coworking-Spaces spezialisiert. Die Standorte von Project Bay befinden sich in strategisch ausgewählten Destinationen, die sowohl Erholung als auch produktives Arbeiten ermöglichen. Das Portfolio von Project Bay ist vielfältig und richtet sich an digitale Nomaden, Freelancer und Unternehmen, die flexible Arbeitsumgebungen schätzen.Mit einem stetigen Blick auf die Bedürfnisse der modernen Arbeitswelt entwickelt Project Bay kontinuierlich neue Konzepte und Standorte. Der Fokus liegt dabei auf Destinationen, die sowohl Erholung als auch eine produktive Arbeitsatmosphäre bieten.Die Vision von Project Bay ist es, Arbeit und Erholung miteinander zu verbinden und so ein Gleichgewicht zwischen Produktivität und Wohlbefinden zu schaffen. 