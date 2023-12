archTIS Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Archtis-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 46. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Archtis-Aktie weder überkauft noch überverkauft (Wert: 50), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für die Archtis-Aktie damit ein "Neutral"-Rating.

Ein weiterer Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz, also die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Für die Aktie von Archtis zeigt sich hierbei, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Wert für Archtis.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Archtis-Aktie von 0.115 AUD mit +15 Prozent Entfernung vom GD200 (0,1 AUD) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,12 AUD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Archtis-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Abschließend zeigt sich, dass die Anleger-Stimmung bei Archtis insgesamt besonders positiv ist. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergibt, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.