archTIS Aktie: Kann das wirklich sein?

Die technische Analyse der Archtis-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,11 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,097 AUD weicht um -11,82 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 0,1 AUD, was einer Abweichung von -3 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die Archtis-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht die Beurteilung, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 72,22 Punkten und zeigt somit, dass die Archtis-Aktie überkauft ist und ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie somit für den RSI eine "Schlecht"-Bewertung.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so konnte in den letzten Wochen bei Archtis keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend neutral, ebenso wie die Stärke der Diskussion. Daher erhält Archtis in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass die Diskussion in den sozialen Medien in den letzten Tagen überwiegend positiv war. Dies führte zu einer "Gut"-Einschätzung seitens der Redaktion. Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine positive Bewertung.

Die technische Analyse, der Relative Strength Index, das Sentiment und der Buzz sowie das Anleger-Sentiment führen insgesamt zu einer differenzierten Einschätzung der Archtis-Aktie.