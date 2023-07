apoQlar erhält eine Finanzierung von YZR Capital und revolutioniert die chirurgische Versorgung mithilfe von Partnerschaften

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -apoQlar, ein Pionier im Bereich der Gesundheitstechnologie, hat sich erfolgreich eine Finanzierungsrunde unter der Leitung der auf Investitionen im Bereich der Gesundheitstechnologie spezialisierten Risikokapitalgesellschaft YZR Capital gesichert. Diese bedeutende Investition unterstreicht das Potenzial von VSI HoloMedicine®, der fortschrittlichen Augmented-Reality-Plattform von apoQlar. Die Mittel werden für die Skalierung der neuen Softwareversion VSI HoloMedicine® 2.0 verwendet, um die chirurgische Planung, die medizinische Ausbildung und die Patientenresultate weiter zu verbessern.„Wir freuen uns sehr über die Finanzierung durch YZR, einem führenden deutschen Venture-Capital-Unternehmen im Bereich der Gesundheitstechnologie", erklärt Sirko Pelzl, CEO und Mitbegründer von apoQlar. „Diese Investition bestätigt nicht nur das Potenzial unserer Augmented-Reality-Plattform, sondern unterstreicht auch die Bedeutung unseres Ziels, die chirurgische Versorgung zu verbessern. Wir sind zuversichtlich, dass wir in der Lage sein werden, Innovationen voranzutreiben, unsere Reichweite zu vergrößern und die Gesundheitsbranche auf der ganzen Welt nachhaltig zu verändern."Die Partnerschaft mit YZR Capital wird es apoQlar ermöglichen, seine Augmented-Reality-Technologie weiter zu verbessern, seine Marktpräsenz zu stärken und seine globale Präsenz auszubauen. Darüber hinaus wird die Investition die Zusammenarbeit von apoQlar mit Gesundheitsdienstleistern und chirurgischen Teams unterstützen, um Patientenresultate zu verbessern und chirurgische Verfahren zu optimieren.apoQlar ist darüber hinaus eine wegweisende Partnerschaft mit dem National University Health System (NUHS), Singtel, der Infocomm Media Development Authority (IMDA) und Microsoft in Singapur eingegangen, um die HoloMedicine®-ASAP (https://youtu.be/QmDl_ttxpJk) -Architektur zu implementieren, die Teil des HoloMedicine®-Programms des NUHS ist. Diese gemeinsame Initiative nutzt Azure Private Multi-Access Edge Compute (MEC), Azure Private Cloud und 5G-Technologie und ermöglicht es Chirurgen, die immersiven Fähigkeiten der VSI-HoloMedicine®-Plattform über Mixed-Reality-Headsets wie HoloLens 2 und andere Extended-Reality-Geräte (XR) zu nutzen.„Wir sind stolz darauf, Teil des NUHS-HoloMedicine®-ASAP-Programms zu sein", so Sirko Pelzl weiter. „Diese Zusammenarbeit stellt beim Einsatz von Technologie zur Verbesserung der Patientenversorgung und zur Revolutionierung des Medizinsektors einen bedeutenden Schritt nach vorn dar. Wir sind davon überzeugt, dass diese bahnbrechende Initiative Gesundheitseinrichtungen auf der ganzen Welt dazu inspirieren wird, Augmented-Reality-Lösungen einzusetzen und Innovationen voranzutreiben."Die Kooperation zwischen apoQlar und NUHS ist ein Beispiel für das gemeinsame Engagement, die Grenzen der Medizintechnik zu überschreiten und das Gesundheitswesen grundlegend zu verändern. Diese Zusammenarbeit schafft die Voraussetzungen dafür, dass globale Gesundheitseinrichtungen die Vorteile der VSI-HoloMedicine®-Plattform nutzen können, um die medizinische Praxis zu verbessern und eine hervorragende Patientenversorgung zu gewährleisten.Weitere Informationen über apoQlar und seine Augmented-Reality-Plattform VSI HoloMedicine® finden Sie auf: apoQlar.comVideo - https://youtu.be/QmDl_ttxpJkLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1959037/4148265/apoQlar_Logo.jpgKontakt:Sirko Pelzl, CEOE-Mail: info@apoQlar.comTelefon: 040 24192779View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/apoqlar-erhalt-eine-finanzierung-von-yzr-capital-und-revolutioniert-die-chirurgische-versorgung-mithilfe-von-partnerschaften-301870427.htmlOriginal-Content von: apoQlar GmbH, übermittelt durch news aktuell