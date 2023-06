ams OSRAM präsentiert aktuelle Innovationen für Laser und Optosensorik auf der Laser World of Photonics 2023

Premstätten, Österreich und München, Deutschland (ots) -- Das Unternehmen zeigt, wie seine innovativen Photonik-Technologien Anwendungen in Industrie, Robotik, Medizin und Wearables voranbringen- Erleben Sie die branchenweit führenden Beleuchtungslösungen - EEL, VCSEL und Hochleistungs-Multi-LEDs von ams OSRAM- Zu den Messe-Highlights gehören 3D-Sensorik und Visualisierung, Scanner für die Industrie sowie kompakte Projektionseinheiten für AR-Brillenams OSRAM (https://ams-osram.com/) (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter optischer Lösungen, stellt auf der Laser World of Photonics vor, wie seine neuesten Photonik-Lösungen das Leben der Menschen bereichern (München, 27.-30. Juni 2023).Am Stand von ams OSRAM (Halle A2, Stand 526.1) können Gäste erleben, wie das Unternehmen dank seiner führenden Technologien Komponenten entwickelt, die seinen Kunden helfen, innovative Lösungen für die Bereiche Industrie, Robotik, Medizin und Wearables zu realisieren. ams OSRAMs großes Portfolio an hochzuverlässigen kantenemittierenden Lasern, VCSELs und LED entspringt einem tiefgreifenden Verständnis für die Anwendungen. So bietet es Designern die Photonik-Komponenten, die sie brauchen. Produkte basierend auf den Photonik-Technologien von ams OSRAM erleichtern das Leben in unterschiedlichen Umgebungen wie großen Lagerhäusern, industriellen Fertigungsanlagen und biomedizinischen Laboren.Jörg Heerlein, Leiter Produktmarketing EMEA für Visualization & Sensing bei ams OSRAM, sagt: "Unter dem Motto 'Laser and Sensing - Innovation on Point' werden wir auf der Laser World of Photonics 2023 zeigen, wie unser Ökosystem unsere branchenführenden Laserdioden einsetzt, um der Zeit voraus zu sein. Die Messe ist die perfekte Gelegenheit, um unsere wegweisenden Photonik-Innovationen zu erleben."Die Ausstellung im Einzelnen:3D-Sensorik und maschinelles Sehen der nächsten Generation wird Realität- Kleiner Solid-State 3D-LiDAR Sensor - eine 905 nm Hochleistungslaserdiode im kompakten SMT-Gehäuse liefert die optische Leistung und die geeignete Strahlform für diesen kleinen und leichten LiDAR-Sensor mit breitem Sichtfeld und großer Reichweite.- Time-of-Flight-Kamera - präzise 3D-Bildgebung in Echtzeit und mit VGA-Auflösung dank eines leistungsstarken Flood Illuminators mit einem hocheffizienten 940-nm-VCSEL im kleinen SMT-Gehäuse.Laser und Sensorik - eine perfekte Kombination für Industrie-Anwendungen- Tragbarer Laserbeschrifter mit blauem Laser - die blaue 5W Laserdiode im TO90 Gehäuse, PLPT9 450LB_E, ist das Herzstück dieser kleinen Lasergravurmaschine.- Mobiler Computer mit integriertem Barcodescanner - eine grüne Laserdiode mit 10 mW optischer Leistung dient als effiziente und gut sichtbare Lichtquelle, mit der auch bei hellem Tageslicht und auf große Entfernung Barcodes angepeilt werden können. Das Exponat ist mit Farblaserchips der neuesten Generation von ams OSRAM ausgestattet.- Stationärer Barcodeleser - dieses voll integrierte Bildverarbeitungssystem verwendet eine grüne 10 mW Laserdiode, um Barcodes anzupeilen, und eine leistungsstarke R/B/G/W OSTAR® STAGE LED, LE RTDUWS2WN, um den angepeilten Bereich mit der passenden Farbe auszuleuchten. So ergibt sich beim Auslesen mit Bildsensoren ein ausgezeichnetes Ergebnis.Intelligente Lösungen für Wearables und medizinische Analysen- Optisches Modul für Augmented-Reality-Brillen - eine kompakte und leistungsstarke R/G/B/W Projektions-LED mit modernster Chiptechnologie ermöglicht kleine Near-to-Eye-Projektionssysteme und damit leichte AR-Brillen.- Laserspektroskopie für die DNA-Sequenzierung - die Laserdiode PLT5 488 wurde speziell für biomedizinische Anwendungen entwickelt. Sie besticht durch hohe Helligkeit, sehr enges Wellenlängen-Binning und die Brilliant-Beam-Technologie von ams OSRAM, die unnötige Nebenkeulen im Laserstrahl unterdrückt.Sollten Sie uns nicht auf der Laser World of Photonics treffen können, laden wir Sie ein, unseren neuen virtuellen 360-Grad-Showroom zu besuchen. Dort finden Sie innovative optische Lösungen, die zu den Anforderungen Ihrer Anwendung passen.Weitere Informationen zu unserer Präsenz auf der Laser World of Photonics finden Sie auf der ams OSRAM-Seite Laser World of Photonics (https://ams-osram.com/events/laser-world-of-photonics). Wenn Sie an einer Pressetour teilnehmen oder mit einem unserer Experten sprechen möchten, kontaktieren Sie bitte press@ams-osram.com.Pressekontakt:Tanja KrügerMedia RelationsTel.: +49 171 2858856tanja.kruger@ams-osram.compress@ams.comams-osram.comOriginal-Content von: ams OSRAM, übermittelt durch news aktuell