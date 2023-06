ams OSRAM baut Marktführerschaft mit Hyper Red-Innovation aus und verbessert die LED-Leistung für Anwendungen in der Pflanzenbeleuchtung

Premstätten, Österreich/München, Deutschland (ots) -- Die fünfte Generation der OSLON® Square Hyper Red LED erreicht eine marktführende Wall-Plug-Effizienz (WPE) von 78,8 %- Robuste hauseigene Chiptechnologie ermöglicht außergewöhnlich lange Q90-Lebensdauer von 102.000 Stunden- Entwickelt, um den Energieverbrauch und die Kosten der Erzeuger zu senken, ohne die Ernteerträge zu beeinträchtigenams OSRAM (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von optischen Lösungen, hat die fünfte Generation seiner beliebten OSLON® Square Hyper Red LED für Pflanzenbeleuchtung vorgestellt, die ein schnelleres Pflanzenwachstum und optimierte Systemkosten ermöglicht. Das Unternehmen setzt damit sein Innovationsbestreben fort, indem es auf Basis von Kundenanregungen LED-Lösungen entwickelt, die einen hohen photosynthetischen Photonenfluss (PPF) erzeugen - bei höherer Effizienz als die vorherige Generation der Hyper Red 660 nm LED. Die neue OSLON® Square Hyper Red LED ist für den Einsatz in allen Beleuchtungsanwendungen im Anbau von Nutzpflanzen vorgesehen, einschließlich Top- und Inter-Lighting in Gewächshäusern, Beleuchtung im Innenraum mit ausschließlich künstlichem Licht und Vertical-Farming-Anwendungen.Die neue Hyper Red LED (Artikelname GH CSSRM6.24) erreicht eine Wall-Plug-Effizienz von 78,8 % bei einer Sperrschichttemperatur von 25 °C, verglichen mit 76,8 % bei der vorherigen Generation. Sie ermöglicht es Indoor-Züchtern, die Energiekosten für die Beleuchtung aller Arten von Pflanzen zu senken, die unter künstlicher Beleuchtung angebaut werden, einschließlich Gemüse, Blumen und Heilpflanzen. Das Keramikgehäuse der OSLON® Square LED-Familie macht sie besonders korrosionsbeständig, und genießt daher einen guten und bewährten Ruf als robuste und zuverlässige Hochleistungs-LED selbst im Betrieb in anspruchsvollen Horticulture-Anwendungen, die eine hohe Toleranz gegenüber Feuchtigkeit und anderen rauen Bedingungen im Innenanbau erfordern. In puncto Langlebigkeit setzt die neue GH CSSRM6.24 LED neue Maßstäbe: Sie erreicht eine außergewöhnlich lange Q90-Lebensdauer von 102.000 Stunden und ermöglicht stabile Ernteergebnisse. Die LED widersteht auch elektrostatischen Entladungen von bis zu 8 kV gemäß dem ANSI/ESDA/JEDEC JS-001-Standard (menschliches Körpermodell).Thomas Grebner, Marketing Manager bei ams OSRAM, sagt: "Die Innovation von ams OSRAM im Bereich der roten Chiptechnologie steigert die Leistung von LEDs im Bereich der Pflanzenbeleuchtung weiter und bietet den Pflanzenzüchtern eine höhere Effizienz in einem Standard-LED-Gehäuse bei der entscheidenden Hyper Red-Wellenlänge von 660 nm. Unsere Technologie bietet den Erzeugern eine einfache Möglichkeit, ihr Leuchtendesign aufzurüsten und ihre Energiekosten zu senken, während gleichzeitig hohe Ernteerträge erhalten bleiben."Die wichtigsten technischen Daten sind:- PPF beträgt 5,96 µmol/s bei 700 mA und 3,02 µmol/s bei 350 mA.- Die PPF-Wirksamkeit beträgt 4,32 µmol/J bei 700 mA und 4,62 µmol/J bei 350 mA.- Die Spitzenwellenlänge liegt bei 660 nm, und die dominante Wellenlänge beträgt 640 nm.- Die spektrale Bandbreite beträgt 25 nm. 3,0 mm x 3,0 mm Grundfläche für das Keramikgehäuse mit Silikonlinse.ams OSRAM ist führend in der Bereitstellung bewährter hauseigener LED-Technologie für Horticulture-Beleuchtungsanwendungen. Unsere LED-Technologie deckt die Spektralbereiche Hyper Red 660 nm, Deep Blue 450 nm, Far Red 730 nm, Red 640 nm und Horti White ab und bietet umfassende Lösungsmöglichkeiten für alle Anwendungsszenarien im Innenanbau. Darüber hinaus bieten wir mehrere Sensortechnologien an, die Erzeugern eine Komplettlösung für den Anbau und die Überwachung der Umgebung bieten. Die OSLON® Square GH CSSRM6.24 LED ist ab sofort für Standardbestellungen und Muster erhältlich. Für Musteranfragen oder weitere technische Informationen besuchen Sie bitte diese Website (https://ams-osram.com/de/products/leds/color-leds/osram-oslon-square-gh-cssrm2-24). Mehr über die Lösungen von ams OSRAM für Horticulture-Anwendungen finden Sie hier (https://ams-osram.com/de/applications/lighting/agriculture-horticulture).Pressekontakt:Hilary McGuinnessTel.: +49 151 27670184hilary.mcguinnessfernholz@ams-osram.compress@ams-osram.comams-osram.comOriginal-Content von: ams OSRAM, übermittelt durch news aktuell