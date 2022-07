alstria office REIT-AG-Aktie: Abschluss eines Darlehensvertrags über EUR 500 Mio.!

Der Vorstand der alstria office REIT-AG hat heute einen besicherten Darlehensvertrag mit einem Bankenkonsortium über ein Darlehen in Höhe von 500 Mio. EUR abgeschlossen. Die Laufzeit des Darlehensvertrags beträgt 5 Jahre. Mit dem Erlös sollen - vorbehaltlich eines Beschlusses einer außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft voraussichtlich Ende August 2022 - ca. 500 Mio. EUR in Form einer Sonderausschüttung an die Aktionäre… Hier weiterlesen