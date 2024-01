An alle tonies Registered (A)-Anleger!

Die Stimmung und Diskussion rund um die Tonies-Aktie zeigen sich laut einer Analyse neutral. Sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung deuten auf eine mittlere Aktivität hin, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend neutral, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen spiegeln ebenfalls eine neutrale Haltung wider. Insgesamt erhält die Tonies-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tonies-Aktie zeigt, dass das Wertpapier derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Analyse des RSI über die letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Einstufung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Tonies damit ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Tonies-Aktie sowohl kurzfristig als auch langfristig mit einem Kurs von 5,28 EUR positiv vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 bzw. 200 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie aus charttechnischer Sicht.