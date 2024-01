An alle iClick Interactive Asia-Anleger!

Die technische Analyse der Iclick Interactive Asia-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 2,55 USD liegt. Dies ist deutlich höher als der letzte Schlusskurs von 3,88 USD, was einer Abweichung von +52,16 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (3,17 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+22,4 Prozent Abweichung). Somit erhält die Aktie in beiden Fällen ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Iclick Interactive Asia in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung einbringt.

Der Relative Strength Index (RSI) weist darauf hin, dass die Iclick Interactive Asia-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf 7-tägiger Basis (31,58) als auch auf 25-tägiger Basis (44). Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Kommentare und Beiträge in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger-Stimmung in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet wurde, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend ergibt sich also für die Iclick Interactive Asia-Aktie eine "Gut"-Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des Anlegerverhaltens.